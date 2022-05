தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவின் 28 மாநிலங்களை ரூ.12 ஆயிரம் செலவில் சுற்றி பார்த்த நபர் + "||" + A person who has visited 28 states of India at a cost of Rs.12,000

இந்தியாவின் 28 மாநிலங்களை ரூ.12 ஆயிரம் செலவில் சுற்றி பார்த்த நபர்