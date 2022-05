உலக செய்திகள்

அதிபர், பிரதமர் இல்லங்களுக்கு முன்பாக திரண்ட மக்கள் - இலங்கையில் தொடரும் பதற்றம் + "||" + People gather in front of the houses of the President and the Prime Minister - Tensions continue in Sri Lanka

அதிபர், பிரதமர் இல்லங்களுக்கு முன்பாக திரண்ட மக்கள் - இலங்கையில் தொடரும் பதற்றம்