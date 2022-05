மாநில செய்திகள்

திமுக அரசின் ஓராண்டு நிறைவை ஒட்டி வாழ்த்து தெரிவித்த கவர்னருக்கு முதல்-அமைச்சர் நன்றி + "||" + I extend my hearty thanks to the Honourable Governor for his kind wishes

