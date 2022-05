தேசிய செய்திகள்

இந்த ஆண்டில் 1,800 பெண்கள் ஆண் துணையின்றி ஹஜ் பயணம் - மத்திய மந்திரி தகவல் + "||" + 1,800 women to travel for Hajj without male companions this year - Union Minister

இந்த ஆண்டில் 1,800 பெண்கள் ஆண் துணையின்றி ஹஜ் பயணம் - மத்திய மந்திரி தகவல்