உலக செய்திகள்

ஓமனில் இந்தியாவுக்கான கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி அதிகரிப்பு + "||" + Increase in crude oil exports to India in Oman

ஓமனில் இந்தியாவுக்கான கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி அதிகரிப்பு