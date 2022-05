தேசிய செய்திகள்

6 மாதங்களுக்குப் பிறகு பத்ரிநாத் கோயில், நடை திறப்பு...! + "||" + Uttarakhand: The doors of Badrinath Dham opened for devotees

6 மாதங்களுக்குப் பிறகு பத்ரிநாத் கோயில், நடை திறப்பு...!