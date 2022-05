மாநில செய்திகள்

கேரளாவில் பரவி வரும் புதுவகை வைரஸ் குறித்து மக்கள் அச்சம் அடைய வேண்டாம் - ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + People should not be afraid of the new virus spreading in Kerala - Radhakrishnan interview

கேரளாவில் பரவி வரும் புதுவகை வைரஸ் குறித்து மக்கள் அச்சம் அடைய வேண்டாம் - ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி