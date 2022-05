உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு: ஐநா கண்டனம் + "||" + UN chief concerned over new hijab rules for Afghan women

ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு: ஐநா கண்டனம்