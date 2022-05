கிரிக்கெட்

20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் கேப்டனாக 6 ஆயிரம் ரன்கள் - தோனி புதிய சாதனை..!! + "||" + MS Dhoni accomplishes 6000 runs as a skipper in T20s joins Virat Kohli in exclusive club

20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் கேப்டனாக 6 ஆயிரம் ரன்கள் - தோனி புதிய சாதனை..!!