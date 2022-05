உலக செய்திகள்

இரண்டாம் உலகப் போரில் அடைந்ததை போல உக்ரைன் போரில் வெற்றி நமதே - ரஷிய அதிபர் புதின் சபதம் + "||" + Russian President Vladimir Putin on Sunday vowed that "as in 1945, victory will be ours"

இரண்டாம் உலகப் போரில் அடைந்ததை போல உக்ரைன் போரில் வெற்றி நமதே - ரஷிய அதிபர் புதின் சபதம்