உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் போரால் ஏற்பட்டுள்ள கொடூரத்தை நேரடியாக கண்டேன்; போர்க்குற்றங்களுக்கு புதின் தான் பொறுப்பு: கனடா பிரதமர் + "||" + Putin Is Responsible For Heinous War Crimes': Justin Trudeau in Ukraine

உக்ரைனில் போரால் ஏற்பட்டுள்ள கொடூரத்தை நேரடியாக கண்டேன்; போர்க்குற்றங்களுக்கு புதின் தான் பொறுப்பு: கனடா பிரதமர்