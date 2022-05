மாநில செய்திகள்

இந்தி படிப்போரை வெறுக்கமாட்டோம்; திணிப்போரை ரசிக்கமாட்டோம் - கவிஞர் வைரமுத்து டுவீட் + "||" + We do not hate Hindi learners; We will not enjoy the dumping war - Poet Vairamuthu tweeted

இந்தி படிப்போரை வெறுக்கமாட்டோம்; திணிப்போரை ரசிக்கமாட்டோம் - கவிஞர் வைரமுத்து டுவீட்