நான் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தால்? - எலான் மஸ்க் பரபரப்பு டுவீட்!

வாஷிங்டன்,

உக்ரைனுக்கு உதவியதற்காக எலான் மஸ்க்கிற்கு ரஷியாவிடம் இருந்து அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்படுகிறதா என்ற சந்தேகம் எழும்பியுள்ளது.

கடந்த பிப்ரவரியில், உக்ரைனில் எலான் மஸ்க் உதவியுடன் அவருக்கு சொந்தமான ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் நிறுவத்தின் ஸ்டார்லிங்க் செயற்கைக்கோள் பிராட்பேண்ட் சேவை செயல்படுத்தப்பட்டது. இதே போன்ற பல உதவிகளை அவர் உக்ரைனுக்கு செய்தார்.

இந்நிலையில், "நான் மர்மமான சூழ்நிலையில் உயிரிழந்தால், இதை பற்றி அறிவது நன்றாக உள்ளதல்லவா..” என்று எலான் மஸ்க் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார். அவருடைய இந்த திடீர் டுவிட்டர் பதிவு அதிர்ச்சியை கிளப்பியுள்ளது.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

ஆனால் அதற்கு முன்னர், அவர் மற்றொரு பதிவையும் பகிர்ந்துள்ளார். அதில், “உக்ரைனில் உள்ள பாசிச படைகளுக்கு இராணுவத் தொலைத்தொடர்பு சாதனங்களை வழங்குவதில் எலோன் மஸ்க் ஈடுபட்டுள்ளார். நீங்கள் எவ்வளவு முட்டாள்தனமாக விளையாடினாலும் சரி, இதற்கு நீங்கள் பொறுப்பேற்கப்படுவீர்கள்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG