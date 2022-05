உலக செய்திகள்

இலங்கையில் விறகுகளாக விற்கப்படும் தமிழக மீனவர்களின் விசைப்படகுகள்....! + "||" + Key boats of Tamil Nadu fishermen sold as firewood in Sri Lanka ....!

இலங்கையில் விறகுகளாக விற்கப்படும் தமிழக மீனவர்களின் விசைப்படகுகள்....!