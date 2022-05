மாநில செய்திகள்

நெடுஞ்சாலையில் செடிக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சிய டிராக்டர் மீது மோதிய அரசு பஸ் - 15 பேர் படுகாயம் + "||" + Government bus collided with a tractor on the highway

நெடுஞ்சாலையில் செடிக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சிய டிராக்டர் மீது மோதிய அரசு பஸ் - 15 பேர் படுகாயம்