உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் பிரதமருக்கு எதிரான பணமோசடி வழக்கை விசாரித்த எப்.ஐ.ஏ. முன்னாள் தலைவர் காலமானார் + "||" + FIA probe into money laundering case against Pakistani PM The former leader has passed away

பாகிஸ்தான் பிரதமருக்கு எதிரான பணமோசடி வழக்கை விசாரித்த எப்.ஐ.ஏ. முன்னாள் தலைவர் காலமானார்