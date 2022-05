உலக செய்திகள்

இலங்கையில் நீடிக்கும் பதற்றம்: அமைதியை நிலைநாட்ட ராணுவம் தொடர்ந்து நடவடிக்கை + "||" + Prolonged tension in Sri Lanka: Army continues to move to maintain peace

இலங்கையில் நீடிக்கும் பதற்றம்: அமைதியை நிலைநாட்ட ராணுவம் தொடர்ந்து நடவடிக்கை