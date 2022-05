மாநில செய்திகள்

திருப்பத்தூர்: ஓலை வீட்டின் மீது மரம் சாய்ந்து விழுந்ததில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சிறுமி பலி + "||" + A girl was killed when a tree fell on her house in Tirupathur

