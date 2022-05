மாநில செய்திகள்

இனி வரும் காலங்களில் காவல் நிலைய மரணங்களே இல்லாத நிலை ஏற்படும்; முதல்- அமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் + "||" + There will be no more Lock up deaths in the future

