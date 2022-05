தேசிய செய்திகள்

"ஆர்.ஏ.புரம் குடியிருப்புகளை இடிக்க தடையில்லை" - சுப்ரீம் கோர்ட்டு அதிரடி தீர்ப்பு + "||" + "RA Puram is not barred from demolishing flats" - Supreme Court action verdict

"ஆர்.ஏ.புரம் குடியிருப்புகளை இடிக்க தடையில்லை" - சுப்ரீம் கோர்ட்டு அதிரடி தீர்ப்பு