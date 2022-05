கிரிக்கெட்

சர்வதேச போட்டி விளையாடாமலே ரூ.10 கோடி பெறுகிறார்கள்- டெஸ்ட் கிரிக்கெட் குறித்து யுவராஜ் கவலை..! + "||" + Players who havent played internationals are getting ₹10 crore

சர்வதேச போட்டி விளையாடாமலே ரூ.10 கோடி பெறுகிறார்கள்- டெஸ்ட் கிரிக்கெட் குறித்து யுவராஜ் கவலை..!