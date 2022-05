உலக செய்திகள்

மக்கள் அமைதி காக்க வேண்டும், வன்முறையை கைவிடுமாறும் - அதிபா் கோத்தபய ராஜபக்சே வேண்டுகோள் + "||" + I appeal and urge people to remain calm & stop violence & acts of revenge against citizens Gotabaya Rajapaksa

