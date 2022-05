மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இன்று தொடங்கிய 11ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 43,533 மாணவர்கள் ஆப்சென்ட் + "||" + 43,533 students abstain in Class 11 general examination which started today in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் இன்று தொடங்கிய 11ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் 43,533 மாணவர்கள் ஆப்சென்ட்