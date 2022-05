உலக செய்திகள்

போர் முனையில் 200 கண்ணிவெடிகளை கண்டறிந்த பேட்ரனுக்கு பதக்கம் வழங்கி கவுரவம் + "||" + Patron pays tribute to Patron who discovered 200 landmines on the battlefield

போர் முனையில் 200 கண்ணிவெடிகளை கண்டறிந்த பேட்ரனுக்கு பதக்கம் வழங்கி கவுரவம்