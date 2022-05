தேசிய செய்திகள்

சென்னை ஐகோர்ட்டில் 9 கூடுதல் நீதிபதிகளை நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமிக்க கொலிஜியம் ஒப்புதல் + "||" + SC Collegium approves names of nine judges of Madras high court as permanent judges

