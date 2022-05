தேசிய செய்திகள்

வரும் ஆண்டுகளில் ஒரு லட்சம் டிரோன் விமானிகள் தேவைப்படுவார்கள் - ஜோதிர்ஆதித்ய சிந்தியா தகவல் + "||" + One lakh drone pilots will be required in the coming years - Jyotiraditya Cynthia Info

வரும் ஆண்டுகளில் ஒரு லட்சம் டிரோன் விமானிகள் தேவைப்படுவார்கள் - ஜோதிர்ஆதித்ய சிந்தியா தகவல்