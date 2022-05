மாநில செய்திகள்

ஏற்றுமதி கூட்டமைப்பில் 5 ஆயிரம் பேர் தமிழர்கள் என்பதில் பெருமை - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + Proud of having 5,000 Tamils in the Export Federation - First-Minister MK Stalin's speech

ஏற்றுமதி கூட்டமைப்பில் 5 ஆயிரம் பேர் தமிழர்கள் என்பதில் பெருமை - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு