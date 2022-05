உலக செய்திகள்

மகிந்த ராஜபக்சே கொழும்பிலிருந்து எவ்வாறு தப்பிச் சென்றார்....? பரபரப்பு தகவல்கள் + "||" + How did Mahinda Rajapaksa escape from Colombo? Sensational information

மகிந்த ராஜபக்சே கொழும்பிலிருந்து எவ்வாறு தப்பிச் சென்றார்....? பரபரப்பு தகவல்கள்