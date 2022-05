தேசிய செய்திகள்

இலங்கைக்கு இந்தியா படைகளை அனுப்புகிறதா? இந்திய தூதரகம் விளக்கம் + "||" + The High Commission would like to categorically deny speculative reports in sections

இலங்கைக்கு இந்தியா படைகளை அனுப்புகிறதா? இந்திய தூதரகம் விளக்கம்