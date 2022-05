தேசிய செய்திகள்

பேரறிவாளன் வழக்கு: சுப்ரீம் கோர்ட் மத்திய அரசுக்கு அடுக்கடுக்கான கேள்விதேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு + "||" + Perarivalan release case: Adjournment of judgment without mentioning the date in the Supreme Court

பேரறிவாளன் வழக்கு: சுப்ரீம் கோர்ட் மத்திய அரசுக்கு அடுக்கடுக்கான கேள்விதேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு