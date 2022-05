உலக செய்திகள்

#லைவ் அப்டேட்ஸ்: உக்ரைனில் நீண்டகால போருக்கு புதின் தயாராகிறார் - அமெரிக்க உளவுத்துறை + "||" + Ukraine war: Putin preparing for long haul, US intelligence says

#லைவ் அப்டேட்ஸ்: உக்ரைனில் நீண்டகால போருக்கு புதின் தயாராகிறார் - அமெரிக்க உளவுத்துறை