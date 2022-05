தேசிய செய்திகள்

87 வயதாகும் அரியானா முன்னாள் முதல்வர் சவுதாலா 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி..!! + "||" + Ex Haryana chief minister Om Prakash Chautala passes classes 10 and 12 at 87

87 வயதாகும் அரியானா முன்னாள் முதல்வர் சவுதாலா 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி..!!