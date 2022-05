தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் மேலும் குறைந்த தினசரி கொரோனா பாதிப்பு! புதிதாக 24 பேர் உயிரிழப்பு! + "||" + India records 2,827 new infections, in the last 24 hours.

