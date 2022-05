உலக செய்திகள்

இலங்கை நெருக்கடி நிலையை சமாளிக்க தகுதியான அடுத்த பிரதமர் யார்...? + "||" + Former premier Mahinda Rajapaksa resigned following deadly violence in the country

இலங்கை நெருக்கடி நிலையை சமாளிக்க தகுதியான அடுத்த பிரதமர் யார்...?