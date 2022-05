மாநில செய்திகள்

“வேளாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் தரும் திமுக அரசு” - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + "DMK government gives importance to agriculture" - First Minister MK Stalin's speech

“வேளாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் தரும் திமுக அரசு” - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு