புதுடெல்லியில் உள்ள ஜனக்புரி மற்றும் துவாரகா பகுதிகள் மற்றும் படேல் நகர், பிரேம் நகர் பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

ஜேசிபி புல்டோசர்கள் கொண்டு சாலையில் உள்ள கடைகளின் விரிவாக்கப்பட்ட பகுதிகளை இடிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. நடைபாதையை ஒட்டியிருந்த கடைகள் இடிக்கப்பட்டன.

Delhi | People have started removing the temporary structures on their own at KN Katju Marg, Rohini ahead of the anti-encroachment drive announced by the civic body