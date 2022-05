ஆந்திராவில் பரபரப்பு: முன்னாள் முதல்-மந்திரி சந்திரபாபு நாயுடு மீது பல கோடி ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக வழக்குப்பதிவு!

தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் பரபரப்பு: முன்னாள் முதல்-மந்திரி சந்திரபாபு நாயுடு மீது பல கோடி ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக வழக்குப்பதிவு! + "||" + Fraud case against 6 persons including Former Chief Minister of Andhra Pradesh Chandrababu Naidu and former Minister Narayanasamy

