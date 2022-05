தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடிக்கு பெரிய அளவில் ராக்கியை அன்பு பரிசாக வழங்கிய குஜராத் பெண்கள் + "||" + Gujarat women who gifted rockies to Prime Minister Modi on a large scale

பிரதமர் மோடிக்கு பெரிய அளவில் ராக்கியை அன்பு பரிசாக வழங்கிய குஜராத் பெண்கள்