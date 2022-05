தேசிய செய்திகள்

மகிந்த ராஜபக்சே இலங்கையை விட்டு வெளியேற தடை விதிப்பு + "||" + A Sri Lanka court has imposed a foreign travel ban on former PM Mahinda Rajapaksa & 12 other Sri Lanka Podujana Peramuna politicians and loyalists: NewsWire

