இலங்கையில் ஏற்பட்ட வன்முறையில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு மகிந்த ராஜபக்சேவின் மகன் நமல் ராஜபக்சே இரங்கல்!

கொழும்பு,

இலங்கையில் பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள மகிந்த ராஜபக்சேவின் மகன் நமல் ராஜபக்சே, வன்முறையில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கையின் ஆளுங்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக உள்ள நமல் ராஜபக்சே தனது டுவிட்டரில் இரங்கல் தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளார். அவர் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

“பயங்கரமான சூழ்நிலையில் உயிரிழந்த அனைவரின் குடும்பத்தினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கல். குறிப்பாக, அமரகீர்த்தி அத்துகோரல அவர்களுடைய மறைவிற்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல். எல்லா வகையிலும் அவர் ஒரு நல்ல மனிதர்.

My deepest sympathies to the families & loved ones of all those who died during this terrible time under terrible circumstances. Especially, Hon. Amarakeerthi Athukorala. He was on all accounts a good man. It’s sad that things had to escalate to this! Let’s stop the violence! 🙏🏽