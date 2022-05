உலக செய்திகள்

லைவ் அப்டேட்ஸ்:இலங்கை முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டு உள்ள ஊரடங்கில் தளர்வு + "||" + Ranil Wickremesinghe to take oath as new Sri Lanka PM today

லைவ் அப்டேட்ஸ்:இலங்கை முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டு உள்ள ஊரடங்கில் தளர்வு