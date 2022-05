கிரிக்கெட்

டி20 உலககோப்பை அணிக்கு தினேஷ் கார்த்திக்கை தேர்வு செய்ய வேண்டுமா? - சுனில் கவாஸ்கர் கருத்து + "||" + If I were the selector ..! Dinesh Karthik to pick T20 World Cup squad: Sunil Gavaskar

டி20 உலககோப்பை அணிக்கு தினேஷ் கார்த்திக்கை தேர்வு செய்ய வேண்டுமா? - சுனில் கவாஸ்கர் கருத்து