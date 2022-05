மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 1 முதல் 9-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நாளை முதல் கோடை விடுமுறை + "||" + Tomorrow is the first summer vacation for 1st to 9th class students in Tamil Nadu

