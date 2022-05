தேசிய செய்திகள்

டெல்லி: ஏப்ரலில் இதுவரை இல்லாத வகையில் ரூ.2,898 கோடி ஜி.எஸ்.டி. வசூல் + "||" + New Delhi: GST in April stood at Rs 2,898 crore, the highest ever. Collection

டெல்லி: ஏப்ரலில் இதுவரை இல்லாத வகையில் ரூ.2,898 கோடி ஜி.எஸ்.டி. வசூல்