உலக செய்திகள்

நீர்ச்சறுக்கு பாதியாக உடைந்ததால் குழந்தைகள் 30 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து விழும் திகிலூட்டும் வீடியோ + "||" + Horrifying video shows children falling to ground as waterslide breaks in half

நீர்ச்சறுக்கு பாதியாக உடைந்ததால் குழந்தைகள் 30 மீட்டர் உயரத்தில் இருந்து விழும் திகிலூட்டும் வீடியோ