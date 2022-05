உலக செய்திகள்

ரஷியாவிற்கு எதிரான தீர்மானம்: ஐ.நா. உரிமை கவுன்சிலில் இந்தியா நடுநிலை + "||" + UNHRC to deepen scrutiny on rights situation in Ukraine 'stemming from Russian aggression'

ரஷியாவிற்கு எதிரான தீர்மானம்: ஐ.நா. உரிமை கவுன்சிலில் இந்தியா நடுநிலை