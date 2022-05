மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் விரைவில் பஸ் கட்டணம், மின் கட்டணம் உயரும் - எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + Bus fares and electricity tariffs will go up soon in Tamil Nadu - Edappadi Palanisamy

தமிழகத்தில் விரைவில் பஸ் கட்டணம், மின் கட்டணம் உயரும் - எடப்பாடி பழனிசாமி