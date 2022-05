மாநில செய்திகள்

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக வேளாங்கண்ணியில் 13 செ.மீ. மழைப்பதிவு - வானிலை மையம் + "||" + During the last 24 hours maximum rainfall of 13 cm was recorded at Velankanni. Rainfall - Weather Center

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக வேளாங்கண்ணியில் 13 செ.மீ. மழைப்பதிவு - வானிலை மையம்