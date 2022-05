கிரிக்கெட்

ரெய்னாவிடம் சென்னை அணி குறித்து கிண்டலாக பேசிய யுவராஜ்- அதிரடி பதிலளித்த ரெய்னா ..!! + "||" + Yuvraj brutally trolls Raina over CSKs 97 all out vs MI in IPL match exChennai star gives savage reply

ரெய்னாவிடம் சென்னை அணி குறித்து கிண்டலாக பேசிய யுவராஜ்- அதிரடி பதிலளித்த ரெய்னா ..!!