உலக செய்திகள்

#லைவ் அப்டேட்ஸ்: ரஷிய வீரர்களின் உடல்களை ஒப்படைக்க தயார்: உக்ரைன் அறிவிப்பு + "||" + Ukraine ready to return bodies of Russian soldiers: Official

#லைவ் அப்டேட்ஸ்: ரஷிய வீரர்களின் உடல்களை ஒப்படைக்க தயார்: உக்ரைன் அறிவிப்பு